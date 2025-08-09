Скидки
Активистка Гэйнс: секс-игрушек в WNBA брошено больше, чем мигрантов перешло границу США

25-летняя американская консервативная политическая активистка и бывшая пловчиха Райли Гэйнс высказалась об инцидентах в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с брошенными на паркет секс-игрушками.

«Основные цифры из администрации Трампа сообщают, что за последние три месяца ни один иммигрант не пересек границу нелегально, и это фантастическая новость.

Итак, если посмотреть на эти заголовки, а затем на WNBA, то за последние три месяца на корт было брошено больше зелёных фаллоимитаторов, чем незаконно пересекалась граница людьми. Безумная, но на 100% фантастическая статистика», — приводит слова Гэйнс издание Daily Mail.

