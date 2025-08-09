Секулич — о целях в «Зените»: наши болельщики смогут гордиться, а соперники — уважать

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич обозначил цели на посту в санкт-петербургской команде, которую он возглавил летом 2025 года.

— Какова ваша главная цель с «Зенитом» в этом сезоне?

— Я бы сказал, что наша цель — играть на высшем уровне в каждом турнире и побеждать. Но помимо результатов, я хочу, чтобы мы были командой с сильной идентичностью, которая играет самоотверженно, гордо и никогда не отступает перед лицом проблем.

Мне хочется, чтобы мы стали коллективом, которым наши болельщики смогут гордиться, а наши соперники — уважать, — сказал Секулич в интервью Backdoor Podcast.