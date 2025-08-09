Скидки
Алексей Швед может завершить карьеру — источник

Комментарии

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, может завершить карьеру, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, лучший снайпер чемпионата Европы — 2017 не может найти себе команду в межсезонье. После неудачных переговоров с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом Алексей обратился к четвёртой команде, которой оказалась МБА-МАИ, но там заявили, что состав уже укомплектован.

В минувшем сезоне Единой лиги Алексей провёл 33 матча, в среднем набирал девять очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи. Он присоединился к «Зениту» по ходу регулярного чемпионата. Команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.

