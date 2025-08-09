Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пора ли Алексею Шведу завершить карьеру в баскетболе?

Пора ли Алексею Шведу завершить карьеру в баскетболе?
Комментарии

36-летний российский баскетболист Алексей Швед остаётся без команды накануне нового сезона Единой лиги ВТБ. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», переговоры с несколькими клубами не увенчались успехом, и если он так и не найдёт новый клуб, не исключён вариант завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС отказались от подписания игрока из-за укомплектованных составов, а МБА-МАИ также не включила его в заявку. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: стоит ли Алексею Шведу завершить профессиональную карьеру.

Пора ли Алексею Шведу завершить карьеру в баскетболе?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Сейчас читают:
Алексей Швед может завершить карьеру — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android