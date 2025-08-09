Пора ли Алексею Шведу завершить карьеру в баскетболе?

36-летний российский баскетболист Алексей Швед остаётся без команды накануне нового сезона Единой лиги ВТБ. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», переговоры с несколькими клубами не увенчались успехом, и если он так и не найдёт новый клуб, не исключён вариант завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС отказались от подписания игрока из-за укомплектованных составов, а МБА-МАИ также не включила его в заявку. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: стоит ли Алексею Шведу завершить профессиональную карьеру.

