Названы финансовые запросы Шведа, из-за которых Алексей не может найти клуб в России

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, не может найти себе клуб из-за завышенных требований по зарплате.

«У Шведа завышенные ожидания по финансам, он хочет получать зарплату на уровне той, которую получал пять лет назад. Речь идёт о сумме порядка € 1 млн в год, а российские клубы готовы платить столько только топовым легионерам.

В «Зените» на него денег не нашли, поэтому Швед покинул клуб. Ему предлагали € 15 тыс. в месяц, он отказался. Позже представители баскетболиста связывались с МБА, но там также не готовы были удовлетворить финансовые требования Шведа. Запросы скидывали до € 600 тыс. в год, но также не договорились. Многие знают, что у Шведа непростой характер, а в МБА уже есть несколько ветеранов. Перебор ветеранов мог помешать развитию молодых ребят.

Были контакты с УНИКСом, но казанцы на тот момент уже подписали хороших российских игроков. С «Локомотивом» контактов не было, там также состав был сформирован заранее. ЦСКА не готов платить такие деньги по контракту, поэтому вариант с возвращением Шведа в стан армейцев был исключён изначально», — сообщили в «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Единой лиги Алексей провёл 33 матча, в среднем набирал девять очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи. Он присоединился к «Зениту» по ходу регулярного чемпионата. Команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.