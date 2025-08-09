Яннис Адетокунбо не сыграет с Сербией и Йокичем на товарищеском турнире перед Евробаскетом

30-летний греческий тяжёлый форвард и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит встречу со сборной Сербии в рамках товарищеского турнира перед чемпионатом Европы — 2025.

Федерация баскетбола Греции сообщила о том, что Адетокунбо пропустил весь дружеский кубок, в рамках которого у греков запланированы матчи с национальными командами Сербии и Израиля.

Сербы уже провели один матч в рамках подготовки к Евробаскету — 2025 со сборной Боснии и Герцговины, который завершился разгромной победой команды под лидерством Николы Йокича, почти оформившего трипл-дабл.