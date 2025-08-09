«Оставляет безмолвным каждый раз». Секулич — о Дончиче

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич высказался по поводу звёздного разыгрывающего защитника Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луки Дончича, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Вы тренировали Луку Дончича. Что самое «а-ля Лука» он сделал и это лишило вас дара речи?

— Лука — особенный человек и прежде всего отличный баскетболист. Он оставляет меня безмолвным каждый раз, когда мы играем, после того, что демонстрирует на паркете. В каждом матче он приносит что-то новое, что удивляет не только меня, но и всех, кто смотрит за его игрой, — сказал Секулич в интервью Backdoor Podcast.