Светислав Пешич: жаль, что Яниса Адетокунбо нет, ради него мы и запланировали этот турнир

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что разочарован отсутствием форварда клуба НБА «Милуоки Бакс» Яниса Адетокунбо в составе национальной команды Греции. Сборная Сербии сыграет с Грецией сегодня, 9 августа, в матче Кубка ECOMMBX на Кипре — подготовительного турнира перед Евробаскетом-2025.

«Если все здоровы, план такой — чтобы все играли. Жаль, что Яниса нет, ради него мы и запланировали этот турнир. У нас хорошие отношения с греками, они всегда отвечают на наши приглашения, и мы должны отплатить им за это сотрудничество. Кипр прекрасно подготовился к турниру. Возможно, у греков свои проблемы, им, наверное, тоже жаль, что Василие Мицич не играет», — приводит слова Пешича Eurohoops.

Кубок ECOMMBX проходит на Кипре и является этапом подготовки команд к чемпионату Европы, который стартует осенью. В составе Сербии из-за травм остались в Белграде Ален Смаилагич и Урош Трифунович. Мицич прибыл с командой, но его участие в матчах под вопросом. Пешич отметил, что цель сборной — проверить всех игроков в деле и определить, над чем нужно работать в оставшееся время до Евробаскета.

