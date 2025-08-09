Скидки
Легенда «Бостона» поставил под сомнение лидерство одной из звёзд «Селтикс»

Легенда «Бостона» Боб Коузи выразил сомнение в способности Джейлена Брауна стать лидером команды после возможного ухода Джейсона Тейтума. По его мнению, Браун не сможет привести «Селтикс» к титулу без помощи своего партнёра по команде. Он отметил, что Джейлен Браун не обладает уровнем суперзвезды, как Джейсон Тейтум, и что без Тейтума команде предстоит масштабная перестройка.

«Джейлен точно не приведёт команду к чемпионству. Деррик Уайт хороший игрок, но его стиль игры не позволяет ему быть лидером. Мне не совсем понятно, как команда могла провалиться, особенно против «Никс», которые в следующем раунде показали, что не являются настоящими претендентами», — приводит слова Коузи Fadeaway World.

Тейтума, выбранного третьим на драфте 2017 года, считают настоящей звездой «Селтикс». Однако в следующем сезоне Тейтум, скорее всего, пропустит весь год из-за травмы ахилла.

Теперь «Селтикс» придётся искать способы компенсировать утрату Тейтума. Браун, средняя статистика которого составляет 22,2 очка, 5,8 подбора и 4,5 передачи за матч, пока не доказал, что может быть лидером на протяжении всего сезона и в плей-офф. В случае если команда решит провести перестройку, это может стать концом эпохи и началом новой главы в истории клуба.

