Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг назвал известного бейсболиста, способного превзойти Джордана в своём спорте

Джефф Тиг назвал известного бейсболиста, способного превзойти Джордана в своём спорте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА Джефф Тиг сравнил бейсболиста «Лос-Анджелес Доджерс» Сёхэй Отани с легендой баскетбола Майклом Джорданом. Он заявил, что достижения японского спортсмена производят на него большее впечатление, чем успехи Джордана в НБА.

«Я не скажу, что Отани более доминирующий, но скажу, что он более впечатляющий», — отметил Тиг в подкасте Club 520.

Тиг сравнил такую универсальность с сезоном Джордана 1988 года, когда баскетболист стал MVP, лучшим защитным игроком и лучшим снайпером НБА одновременно. Японец также является действующим чемпионом Мировой серии МЛБ.

Ведущий подкаста Бишоп Би Хенн добавил, что в бейсболе индивидуальные действия, такие как страйкаут, сильнее зависят от самого игрока, чем от команды.

Сейчас читают:
Леброн на стероидах? Почему все хотят верить в байку чемпиона НБА
Леброн на стероидах? Почему все хотят верить в байку чемпиона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android