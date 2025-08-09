Джефф Тиг назвал известного бейсболиста, способного превзойти Джордана в своём спорте

Бывший игрок НБА Джефф Тиг сравнил бейсболиста «Лос-Анджелес Доджерс» Сёхэй Отани с легендой баскетбола Майклом Джорданом. Он заявил, что достижения японского спортсмена производят на него большее впечатление, чем успехи Джордана в НБА.

«Я не скажу, что Отани более доминирующий, но скажу, что он более впечатляющий», — отметил Тиг в подкасте Club 520.

Тиг сравнил такую универсальность с сезоном Джордана 1988 года, когда баскетболист стал MVP, лучшим защитным игроком и лучшим снайпером НБА одновременно. Японец также является действующим чемпионом Мировой серии МЛБ.

Ведущий подкаста Бишоп Би Хенн добавил, что в бейсболе индивидуальные действия, такие как страйкаут, сильнее зависят от самого игрока, чем от команды.