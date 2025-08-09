Алекс Мумбру: Сербия и Франция — две сильнейшие команды

Новый главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру считает Сербию и Францию главными фаворитами предстоящего Евробаскета-2025.

«Мы должны играть хорошо, прогрессировать каждый день, стараться показывать качественный баскетбол, и в команде должна быть «химия». Давление? Все стараются его создать. Я думаю, Сербия и Франция – две сильнейшие команды. У нас тоже есть хорошие игроки, и мы едем на Евробаскет бороться и побеждать. Уверен, мы поедем туда с большим желанием победить», — приводит слова Мумбру Eurohoops со ссылкой на EFE.

Алекс Мумбру возглавил сборную Германии после ухода Гордона Херберта, под руководством которого команда выиграла чемпионат мира — 2024. В составе Германии играют Франц Вагнер, Деннис Шрёдер, Даниэль Тайс, а также снайперы Андреас Обст и Давид Крамер, подписавший контракт с «Реалом».