Баскетбол

«Сан-Антонио» подписал Адама Флаглера на контракт для тренировочного лагеря

«Сан-Антонио» подписал Адама Флаглера на контракт для тренировочного лагеря
Комментарии

Защитник Адам Флаглер заключил с «Сан-Антонио Спёрс» негарантированный контракт и примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды. Об этом сообщает Real GM.

Последние два сезона Флаглер провёл в системе «Оклахома-Сити Тандер». В сезоне-2023/2024 он сыграл два матча в НБА по 10-дневному контракту, а минувший год провёл на двустороннем соглашении. За это время он принял участие в 34 встречах G-лиги, в среднем набирая 15,6 очка и реализуя 40% трёхочковых. Игроку 25 лет, его рост — 191 см.

«Сан-Антонио Спёрс» — пятикратный чемпион НБА, основанный в 1967 году. Команда выступает в Западной конференции и проводит домашние матчи в Frost Bank Center. В прошлом сезоне клуб сделал ставку на развитие молодёжи, включая выбор под первым номером драфта Виктора Вембаньямы.

Новости. Баскетбол
