Кармело Энтони: я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Одома и Эндрю Байнума

Бывший форвард НБА Кармело Энтони рассказал, что в 2011 году был близок к переходу в «Лос-Анджелес Лейкерс». По его словам, сделка уже была согласована, но в итоге сорвалась.

«Сделка с «Лейкерс» была заключена. Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнума. Я даже не думал о «Нью-Йорке». Но когда они отказались, я понял, что меня хотят отправить на Восток, и тогда выбрал «Нью-Йорк». Изначально договорённость была с «Нью-Джерси Нетс». Во время Матча всех звёзд сделка с «Нетс» была в силе. У Джорджа Карла была тайная договорённость с «Ютой» об обмене Деррика Фэйворса, которого он считал игроком в стиле Нене. Так я оказался в «Нью-Йорке», хотя изначально этого не планировалось», — приводит слова Энтони Basketnews.

Энтони выступал в НБА с 2003 по 2022 год, проведя 19 сезонов и набрав более 28 000 очков. Он играл за «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахому», «Хьюстон», «Портленд» и «Лейкерс», но так и не стал чемпионом лиги. Сделка 2011 года могла объединить его с Коби Брайантом и изменить карьеру обоих игроков.