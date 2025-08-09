Скидки
Стив Керр: игра с Сербией была лучшим баскетбольным матчем в моей жизни

Комментарии

Главный тренер сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, что полуфинал Олимпийских игр 2024 года с Сербией стал для него самым значимым матчем за всю карьеру. Сборная США обыграла Сербию в полуфинале Олимпиады со счётом 95:91. Матч прошёл в Париже.

«Игра с Сербией была лучшим баскетбольным матчем, в котором я когда-либо участвовал. Нам повезло победить, но нам нужно было реализовать каждый момент, и наши ребята сделали это в концовке матча», — сказал Керр в подкасте на YouTube-канале Glue Guys Podcast.

Керр возглавляет национальную команду США с 2022 года, а также продолжает тренировать «Голден Стэйт Уорриорз», с которым он выиграл четыре чемпионских титула НБА.

