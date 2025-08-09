Аколда Гак подписал контракт с «Вашингтоном» для тренировочного лагеря

Австралийский форвард Аколда Гак заключил с «Вашингтоном» негарантированное соглашение для участия в тренировочном лагере команды. Об этом сообщил агент игрока Дейрунас Висоцкас журналисту ESPN Олгуну Улгуку.

«Аколда Гак согласился на 10-летний контракт с «Вашингтон Уизардс», — написал на странице в социальной сети Олгун Улгук.

23-летний Гак уже выступал за «Вашингтон» в Летней лиге, где в трёх матчах набирал в среднем 4,7 очка, делал 4,0 подбора и 1,7 передачи за 16.8 минуты на площадке. В прошлом сезоне он провёл 12 игр за фарм-клуб столичной команды «Кэпитал-Сити» в G-лиге.