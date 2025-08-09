Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» заключит четырёхлетний контракт с баскетболистом Изаном Альмансой — Мира

«Реал» заключит четырёхлетний контракт с баскетболистом Изаном Альмансой — Мира
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский центровой Изан Альманса продолжит карьеру в мадридском «Реале». Клуб подпишет с 20-летним баскетболистом соглашение на четыре сезона. Об этом сообщает журналистка Ноэлия Гомес Мира на своей странице в соцсети X.

«Реал» Мадрид делает ставку на одного из перспективных игроков испанского баскетбола, подписав контракт с Изаном Альмансой на четыре года», — написала Ноэлия Гомес Мира.

Альманса (рост 208 см) в этом году не был выбран на драфте НБА, хотя получил приглашение в «зелёную комнату» перед началом второго раунда. Прошлый сезон он провёл в австралийском клубе «Перт», где в среднем набирал 6,9 очка и 3,9 подбора за матч. Баскетболист выступал за сборные Испании различных возрастных категорий и считается одним из заметных игроков своего поколения.

Материалы по теме
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android