«Реал» заключит четырёхлетний контракт с баскетболистом Изаном Альмансой — Мира

Испанский центровой Изан Альманса продолжит карьеру в мадридском «Реале». Клуб подпишет с 20-летним баскетболистом соглашение на четыре сезона. Об этом сообщает журналистка Ноэлия Гомес Мира на своей странице в соцсети X.

«Реал» Мадрид делает ставку на одного из перспективных игроков испанского баскетбола, подписав контракт с Изаном Альмансой на четыре года», — написала Ноэлия Гомес Мира.

Альманса (рост 208 см) в этом году не был выбран на драфте НБА, хотя получил приглашение в «зелёную комнату» перед началом второго раунда. Прошлый сезон он провёл в австралийском клубе «Перт», где в среднем набирал 6,9 очка и 3,9 подбора за матч. Баскетболист выступал за сборные Испании различных возрастных категорий и считается одним из заметных игроков своего поколения.