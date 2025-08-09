Майк Мускала войдёт в тренерский штаб «Финикса» — Мира

34-летний бывший игрок НБА Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикс Санз». Об этом сообщила журналистка Ноэлия Гомес Мира на своей странице в соцсети X.

«Как сообщили источники, «Финикс Санз» назначат Майка Мускалу помощником главного тренера. После 11 сезонов в НБА Мускала присоединяется к тренерскому штабу «Санз», — отметила журналистка со ссылкой на Hoopshype.

Майк Мускала провёл в НБА 11 сезонов, выступая за «Атланту Хоукс», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфию Сиксерс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Новый главный тренер «Финикса» Джордан Отт ранее работал с Мускалой в «Атланте».