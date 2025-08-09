Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Мускала войдёт в тренерский штаб «Финикса» — Мира

Майк Мускала войдёт в тренерский штаб «Финикса» — Мира
Комментарии

34-летний бывший игрок НБА Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикс Санз». Об этом сообщила журналистка Ноэлия Гомес Мира на своей странице в соцсети X.

«Как сообщили источники, «Финикс Санз» назначат Майка Мускалу помощником главного тренера. После 11 сезонов в НБА Мускала присоединяется к тренерскому штабу «Санз», — отметила журналистка со ссылкой на Hoopshype.

Майк Мускала провёл в НБА 11 сезонов, выступая за «Атланту Хоукс», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфию Сиксерс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Новый главный тренер «Финикса» Джордан Отт ранее работал с Мускалой в «Атланте».

Материалы по теме
«Детройт» завершает сделку с «Вашингтоном» по обмену Багли на Галлинари
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android