Ник Райт: у Луки Дончича вряд ли будет партнёр лучше Леброна Джеймса

Аналитик Ник Райт считает, что в ближайшие годы форвард Леброн Джеймс останется лучшим партнёром по команде для сербского баскетболиста Луки Дончича. Эксперт советует «Лос-Анджелес Лейкерс» использовать это межсезонье для усиления состава и не рисковать, ожидая прихода других звёзд.

«Весьма вероятно, что за время действия продлённого контракта у Луки не будет партнёра по команде лучше Леброна. Может быть, они возьмут Янниса, и я ошибаюсь, или Джокера — и тоже ошибаюсь. Но Шей и Тейтум никуда не денутся, а игроков лучше Леброна сейчас почти нет», — приводит слова Райта Fadeaway World

По его словам, «Лейкерс» стоит максимально использовать текущий сезон, учитывая возможный последний год Леброна в команде. При этом сохранять финансовую гибкость ради возможного перехода Янниса Адетокунбо или Николы Йокича в 2027 году — большой риск, так как эти игроки могут остаться в своих командах.

Яннис Адетокунбо и Никола Йокич связаны контрактами с «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс» соответственно до конца сезона-2026/2027, после чего могут стать свободными агентами. В «Лейкерс» рассматривают разные стратегии на будущее, но сегодня главной звездой и партнёром для Дончича остаётся Леброн.