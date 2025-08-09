Скидки
Криступас Жемайтис подписал контракт с «Манисой»

Турецкий клуб «Маниса» подписал контракт с литовским разыгрывающим Криступасом Жемайтисом. Игрок сборной Литвы продолжит карьеру в чемпионате Турции, усиливая состав команды перед новым сезоном. Об этом Sportando со ссылкой на пресс-службу клуба.

Криступас Жемайтис родился в 1996 году, его рост составляет 192 см. Последние три сезона он выступал за литовский клуб «Вулвз». В сезоне Еврокубка он в среднем набирал 6,1 очка, 1,9 подбора и 2,4 передачи за матч. Литовский разыгрывающий также имеет опыт выступлений за национальную сборную и известен своей игровой стабильностью и лидерскими качествами на площадке.

«Маниса» — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в турецкой Суперлиге. Команда продолжает укреплять состав, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате и выйти на новый уровень в национальных соревнованиях.

