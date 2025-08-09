Стивен Инок подписал контракт с баскетбольным клубом «Арис»

Баскетбольный клуб «Арис» заключил соглашение с центровым Стивеном Иноком. Игрок перешёл в греческую команду в преддверии нового сезона. Об этом сообщил Sportando со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний американец с армянским гражданством в прошлом сезоне выступал за литовский «Ритас», набирая в среднем 9,9 очка и 6,2 подбора за матч. Ранее он играл за «Тюрк Телеком», испанскую «Басконию» и «Обрадойро». Его рост составляет 208 см.

«Арис» — один из ведущих баскетбольных клубов Греции, базирующийся в городе Салоники. Команда регулярно участвует в национальных чемпионатах и европейских турнирах, имея богатую историю выступлений и большое число поклонников.