Обрад Фимич: ждем решения главного тренера «Зенита» по Шведу

Обрад Фимич, представитель баскетболиста Алексея Шведа, заявил, что игрок планирует продолжить карьеру и уже ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом». По словам агента, приоритет для игрока — остаться в России.

«С удивлением прочитал эти слухи. Алексей намерен играть ещё минимум два сезона. Приоритет для него — остаться в России. Надеюсь, что в предстоящем чемпионате Лиги ВТБ Швед будет представлять «Зенит». Мы ведём переговоры и ждём финального решения от главного тренера Александра Секулича. На мой взгляд, Алексей бы сбалансировал этот ростер. Особенно на позиции первого номера», — приводит слова Фимича телеграм-канал «Свободный агент».

Алексей Швед — двукратный лучший снайпер Евролиги и чемпионата Европы-2017, бывший игрок НБА и сборной России.