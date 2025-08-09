Скидки
Сборная Сербии победила Грецию с отрывом в восемь очков в товарищеском матче

Сегодня, 9 августа, на спортивной арене имени Спироса Киприануна Кипре состоялся товарищеский матч между национальными командами Сербии и Греции. Встреча завершилась со счётом 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21) в пользу сборной Сербии.

Наиболее результативным игроком в составе команды Сербии стал центровой Никола Йокич. Ему удалось набрать 23 очка, сделать 19 подборов и отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Греции стал Константинос Митроглу. Ему удалось набрать 18 очков, сделать два подбора, а также отдать три передачи.

Матч прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Обе команды подошли к турниру после выигрыша предыдущей игры. Сборная Греции ранее обыграла Бельгию, а команда из Сербии — Польшу.

