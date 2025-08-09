Андрей Кириленко: сборной России по баскетболу не хватает игр и соперников

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужской национальной команде необходимо чаще проводить международные встречи для поддержания игровой формы.

«Нам не хватает таких игр, не хватает соперников. Мы должны играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе. Речь не о физической форме, а о психологической готовности к матчам с иностранными командами, у которых другой стиль игры и другие игроки», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Этим летом сборная России провела четыре товарищеских матча: два с Ираном и два с Египтом. В каждом случае первый матч завершался поражением, второй — победой. Последняя игра состоялась 6 августа в Гизе (Египет), где россияне обыграли хозяев со счётом 94:67. Сейчас ведётся работа над графиком следующих «окон» для мужской команды. Женская сборная уже имеет предварительное понимание своих будущих соперников.