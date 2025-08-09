Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко: сборной России по баскетболу не хватает игр и соперников

Андрей Кириленко: сборной России по баскетболу не хватает игр и соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужской национальной команде необходимо чаще проводить международные встречи для поддержания игровой формы.

«Нам не хватает таких игр, не хватает соперников. Мы должны играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе. Речь не о физической форме, а о психологической готовности к матчам с иностранными командами, у которых другой стиль игры и другие игроки», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Этим летом сборная России провела четыре товарищеских матча: два с Ираном и два с Египтом. В каждом случае первый матч завершался поражением, второй — победой. Последняя игра состоялась 6 августа в Гизе (Египет), где россияне обыграли хозяев со счётом 94:67. Сейчас ведётся работа над графиком следующих «окон» для мужской команды. Женская сборная уже имеет предварительное понимание своих будущих соперников.

Материалы по теме
Андрей Кириленко назвал самую значимую победу в истории сборной России по баскетболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android