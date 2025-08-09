Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч Словении с Германией

Защитник сборной Словении Лука Дончич не примет участия во втором товарищеском матче с Германией, который пройдёт в воскресенье в Мангейме (Германия). Об этом сообщает KZS.

«В составе на матч в Мангейме отсутствуют Эдо Мурич и Лука Дончич. Кроме того, команду покинул Вит Храбар», — заявил главный тренер сборной Словении Александер Секулич.

Первая встреча Словении и Германии завершилась победой немцев в Любляне со счётом 103:89. После матча в Мангейме словенцы проведут гостевые игры с Литвой и Латвией, а 19 августа дома встретятся с Великобританией. Заключительный товарищеский матч перед Евробаскетом состоится 21 августа в Катовице со сборной Сербии.