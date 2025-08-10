Скидки
Ришон Холмс заявил, что приехал в «Панатинаикос» ради побед и восьмого титула

Ришон Холмс заявил, что приехал в «Панатинаикос» ради побед и восьмого титула
Комментарии

Американский центровой Ришон Холмс, недавно подписавший контракт с баскетбольным клубом «Панатинаикос», рассказал о целях в новой команде и впечатлениях от встречи с болельщиками.

«Я приехал сюда побеждать. Я там, где хочу быть, готов играть и бороться за победы. Это невероятно, я впервые в жизни испытал что-то подобное. Не могу дождаться выхода на площадку. Они показали, что хотят видеть меня здесь, и это многое для меня значит. Это знаменитый клуб, и я хочу стать частью его наследия. Я видел видеозаписи болельщиков в интернете, и мне не терпится ощутить атмосферу на OAKA. Вперёд, к восьмому титулу!» — приводит слова Холмса Sportal.gr.

Ришон Холмс — 30-летний американский центровой, ранее выступавший в НБА за «Филадельфию», «Финикс», «Сакраменто» и «Даллас». В Грецию он прибыл 8 августа, где в аэропорту «Элефтериос Венизелос» его встретили болельщики «Панатинаикоса». В новом клубе Холмс станет одноклубником Кендрика Нанна и Джериана Гранта, а тренировать команду будет Эргин Атаман.

Комментарии
