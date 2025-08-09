Скидки
Пабло Ласо рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Испании — Андреани

Евробаскет-2025 станет последним турниром для Серджо Скариоло в качестве главного тренера сборной Испании. Решение о его преемнике пока не принято. По информации инсайдера Маттео Андреани, одним из кандидатов является Пабло Ласо, ранее работавший с клубами «Реал» и «Баскония».

«Пабло Ласо — сильный кандидат, но не единственный», — написал Маттео Андреани в социальной сети Х.

Серджо Скариоло возглавляет национальную команду Испании с 2009 года с перерывом на работу в клубах. Под его руководством сборная выиграла три чемпионата Европы, чемпионат мира и Олимпийское серебро. Пабло Ласо с 2011 по 2022 год тренировал мадридский «Реал», с которым выиграл Евролигу и 10 титулов чемпиона Испании.

