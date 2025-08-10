«Партизан» сделал предложение центровому Мо Бамбе — Sport24.gr

Сербский баскетбольный клуб «Партизан» предложил контракт американскому центровому Мо Бамбе, который рассматривает возможность продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщил Sport24.gr.

Отмечается, что «Партизан» является фаворитом в борьбе за Мо Бамбу, если он решит покинуть НБА этим летом, и уже направил игроку официальное предложение.

Мо Бамба, 27-летний центровой ростом 2,13 м, был выбран под шестым номером драфта НБА 2018 года. За семь сезонов в лиге он провёл 364 матча за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем 6,8 очка и 5,4 подбора за игру. Решение о возможном переходе в Евролигу ожидается в ближайшую неделю.