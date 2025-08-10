Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» сделал предложение центровому Мо Бамбе — Sport24.gr

«Партизан» сделал предложение центровому Мо Бамбе — Sport24.gr
Комментарии

Сербский баскетбольный клуб «Партизан» предложил контракт американскому центровому Мо Бамбе, который рассматривает возможность продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщил Sport24.gr.

Отмечается, что «Партизан» является фаворитом в борьбе за Мо Бамбу, если он решит покинуть НБА этим летом, и уже направил игроку официальное предложение.

Мо Бамба, 27-летний центровой ростом 2,13 м, был выбран под шестым номером драфта НБА 2018 года. За семь сезонов в лиге он провёл 364 матча за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем 6,8 очка и 5,4 подбора за игру. Решение о возможном переходе в Евролигу ожидается в ближайшую неделю.

Материалы по теме
Официально
Сборная Сербии назвала предварительную заявку на ЧЕ-2025, указав статус Николы Йокича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android