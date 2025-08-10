«Партизан» планирует расстаться с Лундбергом, Майком и Нтиликиной

Белградский «Партизан» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с тремя баскетболистами. По информации Mozzart Sport, клуб может покинуть атакующий защитник Иффе Лундберг, тяжёлый форвард Айзея Майк и разыгрывающий Франк Нтиликина.

«Два или три игрока находятся на выходе из клуба», — заявил президент «Партизана» Остоя Мияйлович.

Для Лундберга уход не станет неожиданностью — сербский клуб уже некоторое время ищет команду, готовую подписать датчанина и взять на себя его контракт. На его место летом был приглашён Шейк Милтон. В случае с Майком и Нтиликиной ситуация менялась: ранее предполагалось, что они останутся, однако спортивный отдел принял решение о расставании. При этом у Лундберга и Нтиликины действуют гарантированные контракты, что может затруднить их уход, тогда как соглашение с Майком рассчитано на один сезон с опцией продления. На позициях форвардов «Партизан» уже усилился Джабари Паркером, Диланом Осетковски и Алексеем Покусевски, что уменьшает потребность в услугах Майка.