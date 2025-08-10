Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр назвал нынешнего игрока НБА, который по настрою похож на Майкла Джордана

Стив Керр назвал нынешнего игрока НБА, который по настрою похож на Майкла Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об игроке своей команды Стефене Карри, отметив его настрой и вспомнив о Майкле Джордане. С Джорданом Керр выступал в «Чикаго Буллз», когда был игроком НБА.

«Это самый удивительный настрой, который я когда-либо видел. Похожий настрой был у Майкла Джордана. Но, кажется, Майкл был больше одержим желанием убить противника, просто воткнуть нож и повернуть его. Стеф же больше радуется самому процессу броска. Знаете, именно поэтому так приятно наблюдать за Стефом. Он как будто художник. Ему очень нравится то, чем он занимается. В нём есть эта плавность, изящество и красота, а также этот соревновательный дух и уверенность просто бросать и не беспокоиться о последствиях», – сказал Керр на канале Glue Guys Podcast в YouTube.

Материалы по теме
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
Видео
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения

У Джимми Батлера спросили, вкусно ли пахнет Стефен Карри:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android