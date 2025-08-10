Стив Керр назвал нынешнего игрока НБА, который по настрою похож на Майкла Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об игроке своей команды Стефене Карри, отметив его настрой и вспомнив о Майкле Джордане. С Джорданом Керр выступал в «Чикаго Буллз», когда был игроком НБА.

«Это самый удивительный настрой, который я когда-либо видел. Похожий настрой был у Майкла Джордана. Но, кажется, Майкл был больше одержим желанием убить противника, просто воткнуть нож и повернуть его. Стеф же больше радуется самому процессу броска. Знаете, именно поэтому так приятно наблюдать за Стефом. Он как будто художник. Ему очень нравится то, чем он занимается. В нём есть эта плавность, изящество и красота, а также этот соревновательный дух и уверенность просто бросать и не беспокоиться о последствиях», – сказал Керр на канале Glue Guys Podcast в YouTube.

У Джимми Батлера спросили, вкусно ли пахнет Стефен Карри: