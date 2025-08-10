Скидки
Эй Смит назвал клуб, куда следует перейти Леброну, чтобы стать пятикратным чемпионом НБА

Эй Смит назвал клуб, куда следует перейти Леброну, чтобы стать пятикратным чемпионом НБА
Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следует перейти в «Кливленд Кавальерс», чтобы завоевать пятое чемпионство в НБА. В «Кливленде» Леброн начинал карьеру.

«Если Леброн Джеймс вернётся в «Кливленд», то команда станете фаворитом на Востоке. «Кавальерс» нужно будет одержать всего четыре победы, чтобы выиграть чемпионат. Пятикратный чемпион НБА, который присоединится к Коби Брайанту и Тиму Данкану. Этого не произойдёт, если ты останешься в «Лос-Анджелесе», потому что на Запад ничего не выйдет», – сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

