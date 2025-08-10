Кори Маггетти вспомнил, как Коби Брайант сорвал посещение парка для тысяч людей

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кори Маггетти вспомнил забавную историю, связанную с членом Зала славы баскетбола и пятикратным чемпионом лиги Коби Брайантом.

«Я ему говорю: «Давай, кто быстрее доедет до Six Flags !» — и стартую на машине, лечу, чтобы успеть первым. Вдруг получаю сообщение от Коби: «Чёрт, тачка подвела, но я всё равно тебя обгоню».

Я уже в парке, пытаюсь понять, что за движуха, и тут — грохот, ветер во все стороны. В центр парка садится вертолёт! Дверь открывается — выходит Коб. Ради него чуть ли не весь парк закрыли, выгнали примерно две тысячи человек!» — рассказал Маггетти на YouTube-канале Basement Talk.