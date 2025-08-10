Скидки
Кори Маггетти вспомнил, как Коби Брайант сорвал посещение парка для тысяч людей

Кори Маггетти вспомнил, как Коби Брайант сорвал посещение парка для тысяч людей
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кори Маггетти вспомнил забавную историю, связанную с членом Зала славы баскетбола и пятикратным чемпионом лиги Коби Брайантом.

«Я ему говорю: «Давай, кто быстрее доедет до Six Flags!» — и стартую на машине, лечу, чтобы успеть первым. Вдруг получаю сообщение от Коби: «Чёрт, тачка подвела, но я всё равно тебя обгоню».

Я уже в парке, пытаюсь понять, что за движуха, и тут — грохот, ветер во все стороны. В центр парка садится вертолёт! Дверь открывается — выходит Коб. Ради него чуть ли не весь парк закрыли, выгнали примерно две тысячи человек!» — рассказал Маггетти на YouTube-канале Basement Talk.

