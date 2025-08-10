Инсайдер Брайан Уиндхорст назвал неожиданное соперничество будущего в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как в разговоре с одним из руководителей НБА услышал мнение о том, что следующим великим противостоянием лиги станет дуэль «Оклахома-Сити Тандер» против Коллективного соглашения (CBA).

«Недавно я разговаривал с одним из руководителей НБА, и он спросил: какие сегодня самые яркие соперничества в лиге? Я подумал: «Вот это да, типичный августовский вопрос. Нужно что-то придумать».

И тут он добавил: «А я знаю, каким будет следующее великое противостояние в НБА — «Оклахома-Сити Тандер» против CBA», — рассказал Уиндхорст в подкаста The Hoop Collective.

Отметим, что «Оклахома» вскоре окажется перед жёсткими рамками CBA: потолок зарплат (около $ 154,6 млн в сезоне-2025/2026) и порог налога на роскошь ($ 187,9 млн) не позволят удержать весь состав без серьёзных финансовых затрат.