Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер Брайан Уиндхорст назвал неожиданное соперничество будущего в НБА

Инсайдер Брайан Уиндхорст назвал неожиданное соперничество будущего в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как в разговоре с одним из руководителей НБА услышал мнение о том, что следующим великим противостоянием лиги станет дуэль «Оклахома-Сити Тандер» против Коллективного соглашения (CBA).

«Недавно я разговаривал с одним из руководителей НБА, и он спросил: какие сегодня самые яркие соперничества в лиге? Я подумал: «Вот это да, типичный августовский вопрос. Нужно что-то придумать».

И тут он добавил: «А я знаю, каким будет следующее великое противостояние в НБА — «Оклахома-Сити Тандер» против CBA», — рассказал Уиндхорст в подкаста The Hoop Collective.

Отметим, что «Оклахома» вскоре окажется перед жёсткими рамками CBA: потолок зарплат (около $ 154,6 млн в сезоне-2025/2026) и порог налога на роскошь ($ 187,9 млн) не позволят удержать весь состав без серьёзных финансовых затрат.

Сейчас читают:
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android