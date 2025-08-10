Аналитик назвал звезду Востока, обмен которой может усилить «Лос-Анджелес Лейкерс»

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф объяснил, какой игрок может усилить «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я считаю, что обмен Эндрю Уиггинса сразу же сделал бы «Лейкерс» претендентами на чемпионство самого высокого уровня. Он мгновенно закрыл бы их потребности в атлетизме и защите. На мой взгляд, Уиггинс — один из лучших защитников лиги, возможно, находится на стыке первой и второй по силе группы элитных игроков, которых можно поставить против любой звезды соперника в плей-офф, причём он способен эффективно действовать против самых разных типов звёзд.

Кроме того, его приход серьёзно повысил бы общий уровень атлетизма в команде, чего «Лейкерс» как раз не хватает. Я также думаю, что он прекрасно вписался бы в атаку рядом с Лукой. На мой взгляд, «Лейкерс» вполне могут провернуть этот обмен, включив в сделку Далтона [Кнехта] и, возможно, несколько вторых пиков драфта, не отдавая при этом свой первый раунд. Однако, судя по всему, руководство не проявляет интереса к такому варианту из-за возраста Эндрю и общего вектора развития команды.

Если вынести Уиггинса за скобки, лично я не вижу на данный момент такого обмена, который был бы реально доступен этим летом и сразу бы вывел «Лейкерс» на новый уровень по части атлетизма и претензий на титул в этом сезоне. Сейчас такого варианта просто нет. Главный вопрос для меня — если подобная возможность появится по ходу регулярного чемпионата, ближе к дедлайну, рискнут ли «Лейкерс» на такой шаг? Думаю, что нет, — скорее всего, они предпочтут выжидать», — сказал Тимпф на YouTube-канале Hoops Tonight.