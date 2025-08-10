Майкл Бизли — о Брайанте: лучше пусть думает, что я слишком крутой, чем сидеть с ним

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли, выступающий в лиге Big3, рассказал, как избегал в начале своей карьеры легендарного пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

«Это было похоже на короткое взаимодействие на корте. Я думаю, это может быть мой второй год в лиге. После игры в Майами он просто сказал: «Я не имею в виду новичков или что-то в этом роде, баскетбол, но он просто поставил на мне точку и сказал: «Я болею за тебя». Я не пошёл, потому что мне не позволяла это сделать моя тревожность. Я был слишком напуган, чтобы пойти.

Я имею в виду, что на том этапе моей карьеры я просто всё портил, оставаясь самим собой, и я не хотел этого делать… Я просто предпочел бы… лучше уж пусть он думает, что я слишком крутой, чтобы проводить с ним время, чем сидеть напротив него и говорить какую-нибудь глупость», — сказал Бизли на YouTube-канале BIG3.