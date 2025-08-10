Скидки
Чемпион НБА — об опеке Шакила О'Нила: целую неделю не мог смеяться

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» Брендан Хэйвуд поделился своими эмоциями после первого матча, где он опекал легендарного центрового и четырёхкратного обладателя чемпионского титула лиги Шакила О'Нила.

«Он оказался именно таким, каким я его видел по телевизору. Я всегда надеялся, что Коби наберёт 40 очков, чтобы мяч не доставался Шаку. Однажды он так ударил меня в грудь, что оставил синяк — я целую неделю не мог смеяться», — приводит слова Хэйвуда аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Шакил О’Нил был выбран под первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Клуб сразу предложил О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новобранца лиги.

