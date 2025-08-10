Скидки
Гэри Пэйтон II раскритиковал современную НБА

32-летний разыгрывающий Гэри Пэйтон II высказался по поводу современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На мой взгляд, НБА действительно стала мягче по сравнению с 1980-ми и 1990-ми годами. Вспомните хотя бы тех самых «Плохих парней» из «Детройта» или другие команды той эпохи: если ты решался пройти под кольцо, почти наверняка получал локтем в корпус. То же было и в начале 1990-х, в эпоху Шакила О'Нила. Сегодня же от подобных моментов стараются избавиться.

Лига стремится, чтобы зрители видели больше самой игры, поэтому теперь чаще фиксируют фолы, а игроки всё чаще выходят на линию штрафных. Да, это замедляет темп, но позволяет сохранить зрелищность. Сейчас основной акцент смещён в сторону атаки, ведь именно этого хотят болельщики.

Публика ждёт хитрых дриблингов, невероятных финтов и магии в стиле Кайри Ирвинга или Шея Гилджес-Александера. Это приносит больше дохода, поэтому лига и движется в этом направлении — замедляя игру, но заботясь о нашей безопасности.

Однако я считаю, что нам нужно давать играть. Мы выходим на площадку, чтобы соревноваться, так дайте нам возможность делать это по-настоящему», — заявил Пэйтон II на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

