Стефен Карри показал, как готовится к сезону-2025/2026 НБА

Стефен Карри показал, как готовится к сезону-2025/2026 НБА
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри проводит интенсивные тренировки в преддверии своего 17-го сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Предсезонная тренировка Стефена Карри

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА и рекордсмен по количеству реализованных трёхочковых бросков в североамериканской лиге.

Кроме того, 37-летний баскетболист является двукратным обладателем звания самого ценного игрока (MVP), а также MVP финальной серии по итогам 2022 года.

