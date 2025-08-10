Скидки
«Вы умаляете моё величие». Кевин Дюрант резко высказался о фанатских сравнениях

«Вы умаляете моё величие». Кевин Дюрант резко высказался о фанатских сравнениях
Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант отреагировал на недавнее заявление фанатов в социальных сетях.

«В последний раз Кевин Дюрант был лидером своей команды по количеству бросков с игры за матч в 2018 году», — написал один из пользователей. «Величайший скорер всех времён», да ну. Вам, похоже, важнее эффективность, чем то, что действительно нужно для победы», — отреагировал на это второй.

«30 000 очков при минимуме бросков с игры — мечта любого тренера. Ассистент от бога, я освоил искусство набора очков ещё в 24 года. Но хватит уже — мне всё равно, кто лучший бомбардир в истории. Когда вы называете меня так, вы умаляете моё истинное, вселенское величие», — ответил Дюрант на своей страничке в социальной сети X.

