Лука Дончич застрял на стоянке из-за слишком близко припаркованной машины

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оказался в неловкой ситуации: он не смог выехать со стоянки, так как другой автомобиль припарковался вплотную к его машине. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях.

Сейчас словенский баскетболист находится в расположении национальной сборной и активно готовится к Евробаскету, который стартует в конце августа. Напомним, в начале месяца Дончич подписал с «Лейкерс» новый трёхлетний контракт на $ 165 млн. На данный момент Дончичу 26 лет.