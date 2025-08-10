«Эдвардс отправил их домой». Эй Смит объяснил, почему Леброн должен покинуть «Лейкерс»

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс должен покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Стало совершенно очевидно, что, по сути, единственная причина, по которой Леброн находится в Голливуде, — это погода. Потому что о выигрыше чемпионства там можно забыть. Не с такой конкуренцией, как в «Оклахоме». Не стоит сбрасывать со счетов «Даллас». Не стоит недооценивать «Хьюстон».

«Миннесота» и Энтони Эдвардс уже отправили их домой. Почему бы Леброну не вернуться в «Кливленд» и не завершить там свою карьеру? Шансов завоевать чемпионство в «Кливленде» у него было бы больше, чем в «Лос-Анджелесе», — сказал Эй Смит в эфире шоу ESPN Firs Take.