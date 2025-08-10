Майкл Портер — о мошенническом скандале с братом: никогда не боролся с этим пороком

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер высказался о мошенническом скандале и тюремном заключении его брата — Джонтея Портера, игравшего в НБА.

«Христианство занимает важную часть моей жизни. Мой брат Джонтей, казалось, никогда не боролся с этим пороком. У меня никогда не было пристрастия к азартным играм. Я никогда не боролся с этим пороком. Бог дал мне много денег, потому что, возможно, он решил, что я справлюсь с этим и не потеряю себя. И, возможно, Джонтей не был благословлён кучей денег, потому что он боролся с обожествлением денег.

Мне не повезло иметь жену, потому что, возможно, я не готов справиться с этим из‑за моих проблем. Так что прежде всего я хотел скинуть этот камень с души. Потом я хотел немного поговорить о последних нескольких баскетбольных сезонах. Я не был полностью сосредоточен на своей вере в бога и на своём духовном пути. В начале этого межсезонья я поехал в Коста‑Рику один.

Я провёл около четырёх-пяти дней без своего телефона, так как для меня это было время поразмышлять о своей жизни, воссоединиться с верой и просто провести это время вдали от своих устройств», — приводит слова Портера аккаунт NetsKingdom в социальной сети Х.