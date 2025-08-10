Скидки
Уиндхорст рассказал о перспективах продления контракта Кевина Дюранта в «Хьюстоне»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу ситуации лёгкого форварда Кевина Дюранта, которого ранее «Финикс Санз» обменял в «Хьюстон Рокетс».

«Я думаю, что для «Рокетс» ситуация не идеальная, но вряд ли они будут паниковать, если начнут сезон с Кевином Дюрантом на действующем, но истекающем контракте. Это как раз то, о чём я говорил, когда Дюрант был на рынке: будут ли команды готовы оставить его на контракте до конца срока или же посчитают необходимым предложить двухлетнее продление на $ 110–120 млн — и как это повлияет на цену, которую они готовы за него заплатить.

И добавлю, что Рафаэль Стоун, с тех пор как стал генеральным менеджером «Рокетс», подписал немало крупных контрактов, но большинство из них были краткосрочными», — заявил Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.

