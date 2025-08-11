Скидки
Егор Дёмин рассказал о первых эмоциях после выбора на драфте НБА «Бруклином»

19-летний российский игрок Егор Дёмин вспомнил об эмоциях, которые испытал после выбора на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмен был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером.

— Каким было первое слово, которое пришло на ум после объявления вашего имени Адамом Сильвером?
— На самом деле сложно даже вспомнить, о чём я именно думал в этот момент. Хотелось просто максимально насладиться им, было сложно в целом осознать, что вообще произошло. Я чувствовал неимоверную радость и чувство благодарности, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин поделился архивным видео в компании чемпиона НБА:

