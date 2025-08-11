Скидки
Дёмин раскрыл слова агента за 30 секунд до выбора его «Бруклином» на драфте НБА

Комментарии

19-летний российский игрок Егор Дёмин вспомнил о самых запоминающихся словах, которые получил в ночь драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмена под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс».

«Один из моих агентов, который сидел со мной за столом во время церемонии, всё время проверял соцсети основных инсайдеров и общался параллельно с генеральными менеджерами команд, чтобы понимать, как вообще выглядит ситуация, так как могут происходить обмены и подобные вещи. В итоге для «Нетс» выбор занял чуть больше времени — команда сообщила Адаму Сильверу, кого она выбрала, буквально за минуту до конца выделенного времени. Также «Бруклин» написал моему агенту то, что руководство выбирает меня, буквально секунд за 30 до того, как комиссионер НБА объявил об этом на сцене. В тот момент он повернулся ко мне и сказал: «Ты останешься в Бруклине!» — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. 19-летний спортсмен является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Дёмин прошёл академию мадридского «Реала». В прошлом сезоне Дёмин выступал в NCAA.

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26:

