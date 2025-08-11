Егор Дёмин — об игре в НБА: буду с гордостью носить флаг России

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился ожиданиями от первого сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне спортсмен выступал в NCAA. «Бруклин» выбрал Дёмина под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

— Вы стали самым высокозадрафтованным игроком в истории российского баскетбола. Присутствует ли волнение или давление из-за высоких ожиданий от вас?

— Я считаю, волнение должно быть в любом случае. Из этого волнения я черпаю мотивацию, чтобы работать, — что в итоге должно привести меня туда, где я хочу быть. А давление это в какой-то степени формальность, у меня есть свои собственные стандарты, требования и ожидания от себя самого.

И даже если это займёт время или если меня не будет видно поначалу, я не перестану делать то, что люблю, и буду с гордостью носить флаг России. В любом случае», — сказал Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Дёмин перевёл термины с английского на русский: