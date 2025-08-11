Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал о сообщении от чемпиона и MVP Евролиги прошлого сезона

Егор Дёмин рассказал о сообщении от чемпиона и MVP Евролиги прошлого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о поздравлениях, которые получил после драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмена под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс».

«Самое неожиданное поздравление? Поздравлений было невероятное количество. Я не ожидал услышать столько приятных слов и поздравлений от огромного количества людей. Из того, что приходит сейчас в голову, это то, что меня поздравил чемпион Евролиги и MVP прошлого сезона Найджел Хэйс-Дэвис.

Также было приятно получить звонок от моего персонального тренера Зака Гонзалеса, он в тот момент находился в Китае и вообще не спал в ожидании результатов драфта», — сказал Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Егор Дёмин на тренировке «Бруклина»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android