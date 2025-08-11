Егор Дёмин рассказал о сообщении от чемпиона и MVP Евролиги прошлого сезона

Российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о поздравлениях, которые получил после драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмена под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс».

«Самое неожиданное поздравление? Поздравлений было невероятное количество. Я не ожидал услышать столько приятных слов и поздравлений от огромного количества людей. Из того, что приходит сейчас в голову, это то, что меня поздравил чемпион Евролиги и MVP прошлого сезона Найджел Хэйс-Дэвис.

Также было приятно получить звонок от моего персонального тренера Зака Гонзалеса, он в тот момент находился в Китае и вообще не спал в ожидании результатов драфта», — сказал Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин на тренировке «Бруклина»: