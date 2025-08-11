Егор Дёмин назвал главную цель на первый сезон в НБА

19-летний российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о главной цели на первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Под восьмым номером Дёмина выбрал клуб «Бруклин Нетс».

«Моей основной целью является адаптация и максимальная концентрация на изучении и развитии во всём.

Я фокусируюсь на том, чтобы давать как можно больше усилий каждый раз, когда я ступаю на паркет и вне его. Также необходимо выкладываться по максимуму и быть губкой, впитывая всю доступную мне информацию», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100, но тот их выкинул: