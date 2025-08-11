Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин назвал главную цель на первый сезон в НБА

Егор Дёмин назвал главную цель на первый сезон в НБА
Комментарии

19-летний российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о главной цели на первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Под восьмым номером Дёмина выбрал клуб «Бруклин Нетс».

«Моей основной целью является адаптация и максимальная концентрация на изучении и развитии во всём.

Я фокусируюсь на том, чтобы давать как можно больше усилий каждый раз, когда я ступаю на паркет и вне его. Также необходимо выкладываться по максимуму и быть губкой, впитывая всю доступную мне информацию», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100, но тот их выкинул:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android