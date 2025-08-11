Скидки
Егор Дёмин высказался о сути современной НБА на примере с Лукой Дончичем

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился мнением о конкуренции, с которой он столкнётся в «Бруклин Нетс» в своём первом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда выбрала Егора под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Конкуренция не только в команде, но и конкуренция в этой лиге везде. По событиям, например, с Лукой [Дончичем] и его обменом и ещё многим факторам, можно понять, что эта лига абсолютно не про эмоции и статус. Это бизнес. Никогда нельзя расслабляться — и вряд ли получится вообще.

Так что конкуренция — она везде. Для меня главное — это фокусироваться на выполнении моих собственных целей и задач, которые мне ставит тренерский штаб и руководство клуба», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Тренировка «Бруклина» с участием россиянина Егора Дёмина:

