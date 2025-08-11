Скидки
Дёмин высказался о первой реакции штаба «Бруклина» на свой выбор на драфте НБА

Аудио-версия:
19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал первую реакцию команды после выбора его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нетс» выбрали Дёмина под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Егор стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

— В официальную трансляцию попала радость штаба «Бруклина» после вашего выбора. Приятно осознавать, что команда изначально целилась в вас и рассчитывала на вас?
— Конечно, очень приятно, что такая организация, как «Нетс», дала мне такую невероятную возможность и шанс быть частью их большой компании.

Я им невероятно благодарен и с этого момента хочу быть частью «Бруклина», и желаю оставаться частью клуба в будущем, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин презентовал именное игровое джерси:

