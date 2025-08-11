Скидки
Новичок «Нетс» Дёмин назвал трёх игроков НБА, против которых хочет сыграть больше всего

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал об игроках Национальной баскетбольной ассоциации, встретиться с которыми на площадке он хотел бы больше всего.

«Задумывался недавно об этом, насколько невероятно будет выйти на паркет и играть против игроков, за которыми я следил, когда был ребёнком… Например, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и другие. Пока что это звучит немного неправдоподобно (смеётся)», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

